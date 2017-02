Het weblog van Ome Bertus

Andere artikelen







Ik heb in Hamburg op de Wilhelminabrücke gestaan, op een reisbureau in Praag gewerkt, en mogen dineren bij Porsche in Stüttgart.



Toen het befaamde ijzeren gordijn viel was ik in Berlijn, op vliegveld tempelhof. Later heb ik de rijen mensen uit Oost Europa de grens zien oversteken. Hele rijen ronkende trabantjes, en vluchtelingen op zoek naar vrijheid, iets waar ze in Oost Europa wel van hadden gehoord, maar eigenlijk nog nooit en het echt hadden gezien.



Dat was een heel indrukwekkend leven, vol afwisselingen en verrassingen, dat had ik echt niet willen missen, en ik heb er echt nog nooit één seconde spijt van gehad dat ik juist voor een leven heb gekozen, waarin ik dat heb kunnen meemaken.



Veel van mijn tijdgenoten hebben die mogelijkheid nooit gehad. Die zijn toen ze van school kwamen getrouwd met hun jeugdliefde, waar velen inmiddels alweer van gescheiden zijn. Dan krijg je natuurlijk ook die ruzies over de kinderen, de hypotheek, de rest van de schulden, wie krijgt de auto en schoonmoeder mee, en wie het aquarium en de hond.



Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost, op vakantie zit er voorlopig nog niet in, en in het buitenland werken al helemaal niet. Want als je schulden hebt, of een schoonmoeder, dan is het niet zo makkelijk om zo maar in het buitenland te gaan werken.























22 februari 2017

