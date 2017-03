het boek van Ome Bertus

Ome Bertus heeft een boek geschreven, waar inmiddels belangstelling voor bestaat bij een uitgever.



De schrijfster van De Harry Potter Memoires was in één keer uit de bijstand toen haar boek uitkwam.

Dat lijkt mij een prima idee, want in de bijstand ben je gewoon een prooi van allerlei overheidsgespuis en andere types die zich als aasgieren gedragen. Bij de overheid spreekt niemand meer NEDERLANDS. Ik werd een keertje opgebeld door mijn bijstandsambtenaar die toen de legendarische woorden sprak; JIJ MOET KOMEN LANGS......

Tja, dat zijn natuurlijk wel VIER WOORDJES Nederlands, maar daarmee schop je het in de echte maatschappij natuurlijk niet zo ver. Bij de overheid spreekt niemand meer Nederlands, dus mijn laatste maatschappelijk werkster heeft toen maar besloten om zich als tolk op te werpen tussen mij en de overheid.



De overheid bestaat voornamelijk uit salon socialisten, zo'n beetje net als vroeger in Oost Europa. Die drinken veel koffie, en vergaderen nog veel meer. Het grootste verschil tussen Nederland en voormalig Oost Europa is eigenlijk dat er daar gewoon veel beter Russisch gesproken wordt. Wat ook opviel, en dat zal veel mensen enorm verbazen, is dat het onderwijs daar gewoon veel beter is. Veel studenten uit Nederland volgen daar onderwijs op een universiteit, en krijgen als hun studie afgerond is, daar meteen een goede baan aangeboden.



Toen het ijzeren gordijn viel, kwam daar de Eurononsens dan nog bij, als een soort van tweede taal zeg maar, en dat heeft er dan wel voor gezorgd dat veel mensen toch graag het ijzeren gordijn wel weer terug willen. Want, zoals ze daar zeggen, toen koste een brood drie cent, en iedereen had werk. Het leven is na de invoering van de Euro voor veel mensen onbetaalbaar geworden.

Ik hoop gewoon dat ik met de opbrengst van mijn boek - De Ome Bertus Memoires - een nieuw leven kan opbouwen. Ik kan om medische redenen mijn eigen beroep, volgens de computer was ik internationaal beroepschauffeur, gewoon niet meer uitoefenen.