koffie met lulkoek

Toen ik vanochtend even in de stromende regen naar het winkelcentrum toe reed, zag ik ongeveer hetzelfde straatbeeld als wat ik in de vorige eeuw in Oost Duitsland zag. Reed je daar bijvoorbeeld door Lübeck, Dan stond daar elke tien meter iemand de straat te vegen, en op elke Honderd meter, stond daar dan zo'n opzichter, dat is zo'n man met een dikke sigaar in zijn hoofd, die dan steeds op zijn horloge kijkt. In Oost Duitsland werden deze mensen vroeger Dwangarbeiders genoemd, maar zo mag je die mensen niet meer noemen. Sinds het ijzeren gordijn gevallen is, en daarmee het socialisme, worden deze mensen opeens heel anders genoemd.' Het zijn nu opeens mensen die in het sociaal werk gehouden worden, door de overheid, die er op deze manier voor zorg draagt, dat de plantsoen rotonde's netjes bijgehouden worden, en dat er ook daar geen gras sprietje meer groeit. Nou is dat sociaal werk, eigenlijk bedoeld als laatste strohalm, voor mensen die geen werk meer hebben, en dan de tijd krijgen om zo snel mogelijk omscholing of bijscholing te gaan doen, want als je eigen baan of beroep niet meer bestaat zul je toch gewoon wat anders moeten gaan doen. Als je nou gewoon bijscholing, of omscholing naar een ander beroep niet meer strafbaar maakt, en daarmee dus gewoon toestaat, dan hoef je ook geen heel controle apparaat van toezicht op deze mensen in stand te houden. Dat scheelt de samenleving weer een hoop geld. Ik las vanochtend zelfs dat de transport sector enorm moeilijk aan personeel komt, dat er een leraren tekort is, en zo zal het in meer branches wel moeilijker zijn geworden om aan personeel te komen. En dat terwijl er meer dan twee miljoen ervaren mensen verplicht thuis zitten. Die kun je toch niet allemaal rotonde plansoentjes gaan laten schoffelen, want dan staat er straks geen gras sprietje meer rechtop. Nu las ik ook dat de 50 plus partij weer over elkaar heen aan het rollebollen is. Dat is toch jammer, want eigenlijk had ik mijn hoop wel een beetje op deze acteurspartij gevestigd, maar als ze zo blijven rollebollen, en alleen maar koffie met lulkoek op het menu hebben staan, nou dan voel ik mij als ras echte vijftigplusser niet meer zo door deze rollebolpartij vertegenwoordigd hoor.







Geplaatst op 07 juni 2017 16:50 en 19 keer bekeken

