Ome Bertus vertelt, ik ben dus ook 50 plusser



Na een bijna dood ervaring, dat is een paranormale belevenis, word je een heel ander mens, met een heel ander karakter. Natuurlijk is dat voor je omgeving, de mensen om je heen, een hele verandering. Maar vergeet niet, dat het voor mij ook een hele verandering betekent. In ons Nederland komen dat soort dingen maar heel weinig voor, maatschappelijke instanties weten daar nog maar heel weinig van. Dat kon ik dan ook wel merken, tijdens mijn expeditie langs al die duizend en één loketten, waar ik langs gestuurd werd, toen ik uit het ziekenhuis kwam. Dat was dan ook de werktitel van mijn eerste boek, 1001 Loketten, wat later De Ome Bertus Memoires geworden is. Bij de overheid spreekt niemand meer NEDERLANDS, dus als serieuze gesprekspartner komen die al heel lang niet meer in aanmerking. Waarschijnlijk daarom heb ik dan ook jarenlang een maatschappelijk werkster gehad, die optrad als TOLK tussen mij, en de overheid. Ze sturen je kilometers aan fromulieren op, waar ik dus helemaal niets van begreep, maar de overheid gaat er voor het gemak toch maar vanuit dat mensen na een langdurig ziekenhuisverblijf en revalidatie, echt behoefte hebben aan een spaghetti moeras van bureaucratie. Gelukkig was mijn maatschappelijk werkster een voormalig psychiatrisch verpleegkundige. Zodoende begreep zij wel, en kon zij mij bijstaan in, het invullen van deze papiermolen. Wel blijf ik het jammer vinden, dat ik nooit een serieus gesprek heb kunnen voeren over terugkeren in de maatschappij. Dat is niet iets waar ik tegenop zie, maar wel zie ik op tegen de gigantische hoeveelheid aan bureaucratie welke daarbij komt kijken. Reïntegratie, is een papieren tijger geworden, ondertussen heb ik vier ordnermappen vol met alleen maar spaghetti bureaucratie, waar eigenlijk niemand meer iets van begrijpt. Het is daarom goed, dat ik dit weblog niet als naam heb gegeven; Re-integratie van een supertrucker, want dat zal met het visieloze re-integratie beleid van onze overheid, voor zover er daar nog iemand aanspreekbaar is, nooit wat gaan worden.



















Geplaatst op 13 november 2017 13:22 en 55 keer bekeken

